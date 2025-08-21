Меню
Киноафиша
Фильмы
Фантастическая четверка: Первые шаги
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Курске
21 августа 2025
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 21 августа 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:00
от 280 ₽
17:20
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
