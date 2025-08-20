Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Фантастическая четверка: Первые шаги Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Курске 20 августа 2025

Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 20 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13 чт 14 пт 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:10 от 240 ₽ 15:45 от 240 ₽ 20:20 от 240 ₽ 22:40 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:40 от 270 ₽ 16:00 от 270 ₽ 20:30 от 280 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Сериал «Знахарь» может стать одной из главных комедийных премьер лета 2025: запишите точное расписание выхода всех эпизодов
Финалы этих 3 мини-сериалов еще никого не разочаровывали: последний в списке точно надо смотреть — там Камбербэтч
Автор «Игр разума» и обладатель двух «Оскаров» снял такое?! Про новый фильм Ховарда пишут – «это монотонное страдание»
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше