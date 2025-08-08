Три глупых мифа о дорамах, которые «Игра в кальмара» разбивает — как стекло на шестом уровне, только больнее

Почему руку из «Уэнсдей» зовут просто Вещью? Без фамилии, без тела и без объяснений — но мы нашли ответ

Семенов теперь в танцах! В новом сериале звезда «Невского» сыграет тренера «балльников»

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле