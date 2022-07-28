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Ералаш в кино. Выпуск №2
Киноафиша Фильмы Ералаш в кино. Выпуск №2 Расписание сеансов Ералаш в кино. Выпуск №2, 2022 в Курске
Ералаш в кино. Выпуск №2 2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 150 ₽
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Расписание сеансов Ералаш в кино. Выпуск №2, 2022 в Курске

Вся информация о фильме
Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Ералаш в кино. Выпуск №2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гриннфильм г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:00 от 150 ₽ 15:05 от 180 ₽
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