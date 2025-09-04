Меню
Фильмы
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023 в Курске
4 сентября 2025
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 4 сентября 2025 в Курске
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:40
от 470 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Волк с Уолл-стрит
Рецензия
Отзывы
2013, США, драма, криминал
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вес победы
Отзывы
2024, США / Великобритания, триллер
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
1300 км — расстояние от дома до квартиры: где жила Лида из «Операции "Ы"»?
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
