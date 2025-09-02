Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023 в Курске
2 сентября 2025
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:30
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Начало
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, боевик, фантастика, триллер
Ведьмина доска
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вокруг финала 2 сезона «Поднятия уровня» до сих пор не утихают споры: что показали не так и почему манхва круче в разы
В какой стране происходят события «Ходячего замка»? Ингария существует — Миядзаки вдохновлялся реальными пейзажами
Встречайте осень без сна: 5 новых турецких сериалов 2025 года, которые покорят Netflix и Disney
В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667