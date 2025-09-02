Обожаете «Уэнсдей» или «Тьму»? Считаете себя экспертом по сериалам Netflix? Пройдите короткий тест и докажите это

Эти 3 уютных и смешных аниме идеально подходят для расслабления: еще и короткие — можно осилить за выходные

В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки

Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»

«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия