Фильмы
Смурфики в кино
Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Курске
26 августа 2025
Расписание сеансов Смурфики в кино, 26 августа 2025 в Курске
Завтра
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30
от 190 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
12:00
от 200 ₽
15:50
от 200 ₽
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
