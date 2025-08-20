Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет

Думали, что только в Крыму? А вот и нет! Где на самом деле снимали «Три плюс два» и почему зрителей обманули?

В России уже пересняли большинство сказок: настала очередь «Царевны Несмеяны» — в главной роли звезда «Слова пацана»

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли