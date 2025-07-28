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Смурфики в кино
Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Курске
28 июля 2025
Расписание сеансов Смурфики в кино, 28 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Смурфики в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30
от 190 ₽
13:25
от 240 ₽
15:20
от 240 ₽
17:15
от 290 ₽
19:10
от 290 ₽
21:05
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:00
от 320 ₽
11:55
от 320 ₽
13:50
от 360 ₽
15:45
от 360 ₽
17:40
от 420 ₽
19:35
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50
от 250 ₽
12:00
от 270 ₽
14:10
от 270 ₽
16:20
от 270 ₽
18:30
от 280 ₽
20:40
от 280 ₽
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