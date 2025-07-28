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Киноафиша Фильмы Смурфики в кино Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Курске 28 июля 2025

Расписание сеансов Смурфики в кино, 28 июля 2025 в Курске

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Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Смурфики в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30 от 190 ₽ 13:25 от 240 ₽ 15:20 от 240 ₽ 17:15 от 290 ₽ 19:10 от 290 ₽ 21:05 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:00 от 320 ₽ 11:55 от 320 ₽ 13:50 от 360 ₽ 15:45 от 360 ₽ 17:40 от 420 ₽ 19:35 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50 от 250 ₽ 12:00 от 270 ₽ 14:10 от 270 ₽ 16:20 от 270 ₽ 18:30 от 280 ₽ 20:40 от 280 ₽
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