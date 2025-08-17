Меню
Киноафиша Фильмы Практическая магия Расписание сеансов Практическая магия, 2013 в Курске 17 августа 2025

Расписание сеансов Практическая магия, 17 августа 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Практическая магия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15 от 240 ₽ 17:45 от 340 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
