Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Щелкунчик Расписание сеансов TheatreHD: Щелкунчик, 2018 в Курске 30 декабря 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Щелкунчик, 30 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Щелкунчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
19:00 от 440 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
19:00 от 650 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция
Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили
К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»
«Чебурашка 2» замахнулся на 10 млрд: успех первого фильма развязал создателям руки, под прицелом даже «Аватар»
«Идиотство»: 3 актера считали «17 мгновений» потенциальным провалом — только Лановой вовремя одумался
Главная ошибка Петросяна: отказался от фильма Гайдая, а теперь он занимает 18 строчку в мировом топ-250
Если верить критикам, в кино стоит идти не на «Аватар 3» — а на этот мультфильм: «переиграл и уничтожил», получив 85% свежести на RT
У ДиКаприо странное отношение к «Титанику»: спустя 30 лет признался — вся планета рыдала, а он держится особняком
«Не плакать невозможно»: появились первые подробности 2-го сезона «Ландышей» — к 1 января готовьте платочки
Любимое блюдо Никулина миллионы российских хозяек готовят ежедневно: но рецепт великого актера был с кулинарным «секретом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше