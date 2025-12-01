Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Финист-ясный сокол
Расписание сеансов Финист-ясный сокол, 1976 в Курске
Расписание сеансов Финист-ясный сокол, 1976 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пт
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Финист-ясный сокол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
14:50
от 80 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
«Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5»
Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3»
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667