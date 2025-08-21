Меню
Фильмы
Напугай меня
Расписание сеансов Напугай меня, 2020 в Курске
21 августа 2025
Расписание сеансов Напугай меня, 21 августа 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
18:45
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
