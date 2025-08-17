По какой книге снят сериал «Этерна»? Впереди еще 16 томов — а может даже и сезонов

Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории

Фанаты собрали пазл: что случилось с Данилой Багровым после «Брата-2» и почему финал фильма — не точка

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий

Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром

Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)

Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась