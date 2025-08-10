Хватит смотреть НТВ: сериал «Опасный» с Пятого канала рвет все рейтинги и дышит «Невскому» в затылок

Кто главный злодей в аниме «Человек-бензопила»? Та, кому вы доверяли больше всех — и зря

«Фишер» оказался вовсе не про маньяка: психолог Пугачева раскрыла скрытый смысл нашумевшего сериала

«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло