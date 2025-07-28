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Киноафиша Фильмы Напугай меня Расписание сеансов Напугай меня, 2020 в Курске 28 июля 2025

Расписание сеансов Напугай меня, 28 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Напугай меня»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:15 от 240 ₽ 18:15 от 290 ₽
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