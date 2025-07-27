«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»

Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года

Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог