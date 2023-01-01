Актер разрушил ее жизнь, а она не дала развод: как выглядела первая жена Шукшина

Тарантино назвал любимый советский фильм: реакция главной звезды ленты трогает

Вот в каких советских фильмах снимался муж Пахмутовой: даже в титрах не указали

Родственники Лыковой умерли страшной смертью один за другим: причина вас обескуражит

Невозможно оторвать взгляд: свадебное фото Ротару ошарашило народ

Долина неспроста выселяет дочь и внучку из квартиры: есть постыдный нюанс

Судьи «Голоса» довели повзрослевшую Дегтяреву до истерики: вот что они ей сказали

Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)

Самые сердечные знаки Зодиака: дают пользоваться своей добротой

Гайдай стал первым и единственным мужчиной у этой советской актрисы: будете шокированы

Обнажила спину, приспустив халатик: 73-летняя Бабкина устроила пикантную фотосессию