Киноафиша
Фильмы
Добрый человек из Сезуана
Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 2020 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
2
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Добрый человек из Сезуана»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 500 ₽
