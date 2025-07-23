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Балерина
Расписание сеансов Балерина, 2025 в Курске
23 июля 2025
Расписание сеансов Балерина, 23 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Балерина»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
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Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:40
от 300 ₽
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