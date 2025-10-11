Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда

Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!)

Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты

«Прикольная версия Хюррем»: Болливуду по зубам даже «Великолепный век» — в их версии султанша воюет за власть с саблей в руках

«Повелитель мух» теперь станет сериалом: за дело взялся создатель мини-хита от Netflix — за 11 дней собрал 66+ млн зрителей

62 000 000 просмотров, но в России ее и не заметили: новинка в стиле «Куба» со звездой «Оппенгеймера» переписала историю Netflix

Когда за окном дождь, а в душе романтика: 10 трогательных фильмов о любви, которые лучше всего смотреть осенью

Этот хоррор взлетел в чартах стриминга спустя два года после выхода — идеальный вариант для просмотра в Хэллоуин

Про «Анатомию страсти» сразу забыли: в топ-5 Netflix ворвался новый сериал про врачей — в США сейчас смотрят только его

«Входит в мой список из 10 лучших»: свежая фэнтези-дорама от Netflix получила 8,5 баллов — особенно зайдет фанатам кулинарных реалити