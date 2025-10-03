Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»

Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения

«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)

Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало

«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова

Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2»

«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь

Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам

«И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву?

В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)