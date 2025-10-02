Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мир в огне Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Курске 2 октября 2025

Расписание сеансов Мир в огне, 2 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
вт 30 чт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мир в огне»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:25 от 580 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
«Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест)
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»?
После выхода клеймили, но в 2025-м оценили: забытый триллер со звездой «Хранителей» стал хитом Netflix спустя 12 лет
В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»
Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды
Главное, чтобы костюмчик сидел? Это правда! Попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по иконам стиля (тест)
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века
«Человек неевропейской расы»: новым Джеймсом Бондом уже точно не станут Шаламе с Томом Харди — продюсеры выбрали другой путь
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше