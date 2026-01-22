Меню
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Курске
26 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 26 января 2026 в Курске
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:00
от 240 ₽
13:45
от 290 ₽
17:30
от 340 ₽
21:15
от 340 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:20
от 500 ₽
14:00
от 500 ₽
17:40
от 500 ₽
21:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Сезон охоты
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
