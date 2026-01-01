Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Курске
21 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 21 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:00
от 340 ₽
13:45
от 390 ₽
17:30
от 440 ₽
21:15
от 440 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
13:20
от 500 ₽
17:00
20:40
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ
Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7
Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке
Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)
«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2
Худшая экранизация в карьере Спилберга собрала $600 000 000: режиссер называет ее «чертовщиной», а зрители так просто ненавидят
Водка, онкология, новые «Любовь и голуби»: жизнь Радзюкевича из «6 кадров» по щелчку превратилась в ад – что стало с именитым комиком
150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
«Может надрать тебе пятую точку»: вы явно не знали, кто вдохновил Тарантино на «Убить Билла» — отказал «оскароносной» звезде даже в камео
Думали, на «Чебурашку», «Простоквашино» и «Буратино» идут из-за ностальгии? А вот и нет – собрать от 2 до 5 млрд помог «эффект "Чебурашино"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667