Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Курске 16 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 16 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 15 пт 16 сб 17 вс 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 500 ₽ 13:20 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 20:40 от 500 ₽
3D
11:00 от 500 ₽ 14:40 от 500 ₽ 18:20 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал?
Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6
Лучшую экранизацию Стругацких выпустили ровно 43 года назад: «Чародеев» братья-писатели себе не так представляли
«Морозко» уже не выглядит доброй сказкой: история Настеньки напрямую ведет к рождению образа Снегурочки — и он куда мрачнее, чем кажется
Тест покажет, достаточно ли раз вы посмотрели «Иронию судьбы»: продолжите 5 цитат из фильма
100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики
Гэндальф, ты ли это? В 7 серии «ОСД» нашли отсылку на «Властелин колец» – в России не поймет никто
Россия против США – и все это в Токио: 2 сезон «Человека-бензопилы» начнется с настоящей резни (и ею же закончится)
«В разы круче, чем “Одни из нас”»: 2 сезон «Фоллаута» лучше первого буквально во всем – точно войдет в топ-5 сериалов года
7 умных sci-fi фильмов без пришельцев и войн: у каждого рейтинг не ниже 7.0 – на каникулах успеете глянуть хоть все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше