Киноафиша Фильмы Отель "Гранд Будапешт" Расписание сеансов Отель "Гранд Будапешт", 2014 в Курске 29 сентября 2025

Расписание сеансов Отель "Гранд Будапешт", 29 сентября 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:15 от 350 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
