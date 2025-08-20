Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Летние войны
Расписание сеансов Летние войны, 2009 в Курске
20 августа 2025
Расписание сеансов Летние войны, 20 августа 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
чт
14
пт
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Летние войны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:30
от 240 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:40
от 170 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дочь Якуба-бея погибла, спасая Балу Хатун: почему зрители до сих пор вспоминают Гонджу
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
4 сезон стартует уже в этом августе: готовьтесь к возвращению «Филина», о котором будут говорить все в 2025 году
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667