Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»?

Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?

«I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора»

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»

Главное, чтобы костюмчик сидел? Это правда! Попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по иконам стиля (тест)

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел