Именно этот момент превратил «Игру престолов» в крутое фэнтези: настолько мощный, что зрители до сих пор его помнят

Финал «Игры престолов» забыл о самой важной проблеме Сансы — и это разрушает логику Вестероса

Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»

«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?