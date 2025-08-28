В России пересняли три зарубежных сериала — и сделали только лучше: больше сезонов, книги и даже ТЭФИ

Уехала из России и с родителями почти не общается: куда в «Букиных» исчезла Света?

Хам, грубиян и не такой уж и гений: спустя 15 лет в Шерлоке нашли сплошные «ред флаги»

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова

Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет