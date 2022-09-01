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Место под соснами Место под соснами
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The Place Beyond the Pines Место под соснами 2012 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Расписание сеансов Место под соснами, 2012 в Курске

Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гриннфильм г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
20:10 от 220 ₽
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