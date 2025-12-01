Меню
Фильмы
Аватар 2: Путь воды
Расписание сеансов Аватар 2: Путь воды, 2022 в Курске
21 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар 2: Путь воды, 21 декабря 2025 в Курске
2D
18:00
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?
Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень»
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка
«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше
«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU
«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники
