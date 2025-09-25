Нельзя! Вы слышите? Нельзя остановиться на одной серии: подборка лучших турецких историй о любви и предательстве

Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?