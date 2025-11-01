Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся

Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»

7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба

Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»

Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control

Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам

Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы

Продолжение увидим в следующей жизни: 3 сезон «Дандадана» будет напоминать смесь «Послезавтра» с «Битвой экстрасенсов»