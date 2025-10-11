Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»

Одна из загадок «Острых козырьков»: зачем Томас Шелби женился на Лиззи, если любил другую

7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»

«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным

Продолжение увидим в следующей жизни: 3 сезон «Дандадана» будет напоминать смесь «Послезавтра» с «Битвой экстрасенсов»

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы

Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы