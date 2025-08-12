Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рыжая Соня Расписание сеансов Рыжая Соня, 2025 в Курске 12 августа 2025

Расписание сеансов Рыжая Соня, 12 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 чт 7 пт 8 сб 9 вс 10 пн 11 вт 12 ср 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рыжая Соня»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
20:25 от 290 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кто главный злодей в аниме «Человек-бензопила»? Та, кому вы доверяли больше всех — и зря
Семенов теперь в танцах! В новом сериале звезда «Невского» сыграет тренера «балльников»
«Фишер» оказался вовсе не про маньяка: психолог Пугачева раскрыла скрытый смысл нашумевшего сериала
«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»
Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости
Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так
Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи
Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились
Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила
«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса
Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше