Семенов теперь в танцах! В новом сериале звезда «Невского» сыграет тренера «балльников»

Кто лучшая подруга Уэнсдэй Аддамс? Правильно говорят, что противоположности притягиваются

Любимые «Сваты» снова в эфире: вот где смотреть семейные баталии, от которых и слезы наворачиваются, и живот от смеха болит

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса