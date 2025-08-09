До конца Галактики осталось 6 серий: раскрыто полное расписание 3 сезона «Основания» (точные даты тут)

5 фильмов, которые качали чаще всего в июле: «Балерина» ожидаемо на 1 месте, но есть и сюрпризы

Педаль в пол — а логика в кювете: какие дыры пробили сценарий «Формулы-1» с Питтом — зрители кричат «Не верим!»

«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила