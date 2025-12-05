После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности

Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты

«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

Не смотрели «Анору» – значит вы не в тренде: Google назвал главные фильмы 2025 года – хейтерам шедевра с Борисовым соболезнуем

«Война. Война никогда не меняется»: 9 самых важных фактов, которые нужно вспомнить перед старом 2-го сезона Fallout