Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дневник памяти Расписание сеансов Дневник памяти, 2004 в Курске 27 сентября 2025

Расписание сеансов Дневник памяти, 27 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
сб 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дневник памяти»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:15 от 350 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей
3 аниме, которые были популярны в 90-х и 2000-х: миллениалы точно помнят их названия
Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше