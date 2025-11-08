Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и узник Азкабана Расписание сеансов Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004 в Курске 8 ноября 2025

Расписание сеансов Гарри Поттер и узник Азкабана, 8 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
сб 8 чт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
17:00 от 270 ₽
