Киноафиша
Фильмы
Вечное сияние чистого разума
Расписание сеансов Вечное сияние чистого разума, 2004 в Курске
23 августа 2025
Расписание сеансов Вечное сияние чистого разума, 23 августа 2025 в Курске
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
