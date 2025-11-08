Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и философский камень Расписание сеансов Гарри Поттер и философский камень, 2001 в Курске 8 ноября 2025

Расписание сеансов Гарри Поттер и философский камень, 8 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 6 пт 7 сб 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и философский камень»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:40 от 450 ₽ 18:40 от 500 ₽
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Детка на драйве
Детка на драйве
2025, США, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Брат навсегда
Брат навсегда
2025, Россия, документальный
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни
Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes
Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)
Финал «Драконьего жемчуга: Супер» будет еще позорней, чем у «Игры престолов» – все страдания Гоку помножат на ноль
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)
«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)
Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим
Макконахи уже давно выбрал свою любимую роль, и это точно не «Интерстеллар»: спасает не мир, а двух школьников (и самого себя)
Ну, Годжо, погоди! Продолжение «Магической битвы» только что переписало канон – сильнейшим магом тайтла станет инопланетная выскочка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше