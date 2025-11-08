Меню
Фильмы
Гарри Поттер и философский камень
Расписание сеансов Гарри Поттер и философский камень, 2001 в Курске
8 ноября 2025
Расписание сеансов Гарри Поттер и философский камень, 8 ноября 2025 в Курске
Как купить билеты на сеанс фильма «Гарри Поттер и философский камень»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:40
от 450 ₽
18:40
от 500 ₽
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Детка на драйве
Отзывы
2025, США, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Брат навсегда
Отзывы
2025, Россия, документальный
