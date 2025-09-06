Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился

Хиты из Кореи в турецком исполнении: три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы

Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью

Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться

Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов