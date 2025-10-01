Меню
Киноафиша Фильмы Сумерки Расписание сеансов Сумерки, 2008 в Курске 1 октября 2025

Расписание сеансов Сумерки, 1 октября 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:40 от 250 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
