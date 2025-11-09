Ждали почти 10 лет? Потерпите еще чуть-чуть: до премьеры «Иллюзии обмана 3» остались считанные недели — даже американцы увидят фильм позже

На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить

Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение

Танцуют все, а вот тест проходят лишь внимательные: вспомните, чего не хватает на 5 кадрах из фильма «Иван Васильевич»

Вместо громилы — милая леди: 5 захватывающих сериалов, где преступник — женщина

Охапка «Оскаров» за вранье о ВОВ? Из-за этого фильма американцы уверены, что сами выиграли войну – и Михалков в нем души не чает

Впервые за 30 лет: Тарантино снялся в фильме со звездой «Зомби по имени Шон – но не ждите расчлененки и литров крови

Они стали настоящим адом для своих создателей: фильмы, на создание которых заняло ушли десятки лет

Пять свитеров – пять эпох: попробуйте вспомнить советские фильмы по героям в теплых джемперах (тест)

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга