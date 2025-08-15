Новый сезон в Турции начнется с этих 4 горячих сериалов: уже понятно, что эти проекты — достойная замена «Зимородку»

Одни исчезают, а другие снимаются в каждом втором проекте: кинокритик назвал условие, при котором звезды «Слова пацана» останутся на плаву

Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина

«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий

«После этих слов я плакал»: свою кошмарную судьбу Заворотнюк напророчила еще в начале страшной болезни — знала, что шансов нет