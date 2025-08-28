Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Курске
28 августа 2025
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 28 августа 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
25
Завтра
26
ср
27
чт
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
18:30
от 260 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории
Уже 100 раз пересматривали фильм «Москва слезам не верит»? Но явно не заметили намек, что Люда могла быть любовницей Гоши
В дом Уналов проникнет еще одна опасная женщина: в Сети появились новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно
Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона
«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667